Биолог назвала главный недостаток вакцин от COVID-19
Необходимость второго этапа вакцинирования от коронавируса существенно повышает риски того, что человек не придет на прививку во второй раз и тем самым сведет на нет эффект от введения препарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсону Анчу Баранову.
По ее словам, наиболее эффективные вакцины от COVID-19 подразумевают два этапа введения препарата, однако между первым и вторым уколом человек попадет под влияние противников прививок и передумает дальше вакцинироваться. Другая причина, когда люди просто могут забыть о необходимости повторной вакцинации.
Ранее американская медицинская ассоциация назвала побочные эффекты вакцины от коронавируса компаний Moderna и Pfizer, сообщает издание Newsweek.
По словам экспертов, препараты обладают несколькими неприятными, однако безвредными побочными явлениями, к которым необходимо быть готовыми.
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