Стали известны побочные эффекты американских вакцин от COVID-19
Американская медицинская ассоциация назвала побочные эффекты вакцины от коронавируса компаний Moderna и Pfizer, сообщает издание Newsweek.
По словам экспертов, препараты обладают несколькими неприятными, однако безвредными побочными явлениями, к которым необходимо быть готовыми.
Участники испытаний вакцины Moderna заявили о боли в месте введения препарата: после первой дозы на это пожаловались 2,7% пациентов. Вторая доза вакцины спровоцировала появление усталости у 9,7% участников испытаний, мышечных болей — у 8,9%, болей в суставах — у 5,2% пациентов. Кроме того, 4,5% добровольцев заявили о головных болях.
Вакцина Pfizer вызвала лишь головные боли: на это пожаловались около 4% пациентов после введения второй дозы препарата. Сообщений о других побочных эффектах не было.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила контракт с компанией Moderna Inc в рамках стратегии ЕС по вакцинам против коронавируса. У фармкомпании закупят до 160 млн доз вакцины.
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