В Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения коронавирусом после вакцинации
Пациенты, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут им заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме без осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александра Горелова.
Он отметил, что у привитых от коронавируса заболевших не смогут развиться пневмония, поражение сердца, почек, энцефалопатия и другие тяжелые осложнения COVID-19.
Горелов указал на необходимость продолжать носить маску после вакцинации, так как это значительно снижает риск заражения.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом в августе. Ее разработали научные сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи. Ранее сообщалось, что период массовой вакцинации россиян начнется в 2021 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- В Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения коронавирусом после вакцинации
- Выяснилось, сколько россиян имеют подушку безопасности на случай увольнения
- Минобороны РФ испытало новую противоракетную систему ПРО
- Поляки высмеяли заход эсминца США в залив Петра Великого
- Ректор якутского университета украл 250 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru