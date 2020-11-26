В Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения коронавирусом после вакцинации

Пациенты, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут им заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме без осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александра Горелова.

Он отметил, что у привитых от коронавируса заболевших не смогут развиться пневмония, поражение сердца, почек, энцефалопатия и другие тяжелые осложнения COVID-19.

Горелов указал на необходимость продолжать носить маску после вакцинации, так как это значительно снижает риск заражения.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом в августе. Ее разработали научные сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи. Ранее сообщалось, что период массовой вакцинации россиян начнется в 2021 году.



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