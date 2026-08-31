Буцкая напомнила родителям первоклассников об их праве на выходной 1 сентября
Работодатель обязан отпустить родителей первоклассников на школьную линейку, заявила в пресс-центре НСН Татьяна Буцкая.
Первоклассники должны провести свой первый день в школе вместе с папами и мамами, а начальники должны пойти навстречу сотрудникам, иначе на них можно пожаловаться, рассказала в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников. Буцкая напомнила, что родители могут провести 1 сентября с детьми.
«Родители первоклашек имеют право на оплаченный выходной 1 сентября. Это праздник, который надо провести вместе с ребенком. Если работодатель не идет навстречу в этом вопросе, то ты все равно сделаешь все, чтобы не пропустить этот момент. Некрасиво, когда день вычитают из зарплаты или приходится что-то заранее просить “за свой счет”. Если на работе не отпускают прийти в школу в первый раз в первый класс, то обращайтесь к депутатам, а мы поговорим. Это демографический вопрос для страны», — подчеркнула депутат.
Ранее исполнительный директор Тверской швейной фабрики Татьяна Виноградова в пресс-центре НСН назвала, насколько выросли цены на комплект школьной формы за год.
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