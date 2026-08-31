Первоклассники должны провести свой первый день в школе вместе с папами и мамами, а начальники должны пойти навстречу сотрудникам, иначе на них можно пожаловаться, рассказала в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников. Буцкая напомнила, что родители могут провести 1 сентября с детьми.