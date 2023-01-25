Депутат Куринный: Мигранты могут быть источниками вспышек кори в России
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья заявил в эфире НСН, что в регионах нужно проводить «зачищающую вакцинацию», чтобы не допустить распространения инфекции.
В регионах, где выявлены вспышки кори, необходимо проводить «зачищающую вакцинацию», а также осуществлять мониторинг на границе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.
В России участились локальные вспышки кори. В Новосибирской области заболело уже минимум 65 человек, случаи заболевания выявлены в Барнауле, Омске, Самаре, пишет «Российская газета». Сообщается, что инфекцию привозят мигранты или туристы, возвращаясь из неблагополучных стран. Куринный рассказал, какие меры могут помочь предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
«Надо постоянно мониторить области, где распространена эта инфекция, проводить мероприятия на границе, когда люди прибывают из небезопасных областей, хотя это очень сложно, так как у кори большой инкубационный период – до трех недель. Локальные вспышки являются поводом к «зачищающей вакцинации» в этих регионах в первую очередь. Выявить тех, кто не привился или не помнит, болел или прививался, и полностью закрыть эту группу риска», - сказал он.
Куринный подчеркнул, что трудовые мигранты могут выступать источником заболевания, несмотря на требование об обязательной вакцинации.
«В 2019 году были выпущены постановления главного санитарного врача, в которых говорится, что трудовые мигранты, которые прибывают в Россию, должны быть привиты от кори. На работодателя, который берет их на работу, возлагается такая обязанность. Но мигранты бывают разные, у трудовых есть четкое место работы и человек, который ответственен за их прием, а есть те, кто прибывает в страну без четкого работодателя, есть прибывающие с туристическими целями, они находятся без какого-либо контроля и могут быть источниками. Даже трудовые, когда приезжают, до момента вакцинации могут быть источниками инфекции», - объяснил собеседник НСН.
В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2022 году в России было зафиксировано всего 34 случая кори, пандемии кори не ожидается. По её словам, все случаи завозные и не получили распространения, так как принятые ведомством меры позволили оперативно локализовать очаги, также помогла вакцинация.
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