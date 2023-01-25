Депутат Куринный: Мигранты могут быть источниками вспышек кори в России

В регионах, где выявлены вспышки кори, необходимо проводить «зачищающую вакцинацию», а также осуществлять мониторинг на границе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.

В России участились локальные вспышки кори. В Новосибирской области заболело уже минимум 65 человек, случаи заболевания выявлены в Барнауле, Омске, Самаре, пишет «Российская газета». Сообщается, что инфекцию привозят мигранты или туристы, возвращаясь из неблагополучных стран. Куринный рассказал, какие меры могут помочь предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

«Надо постоянно мониторить области, где распространена эта инфекция, проводить мероприятия на границе, когда люди прибывают из небезопасных областей, хотя это очень сложно, так как у кори большой инкубационный период – до трех недель. Локальные вспышки являются поводом к «зачищающей вакцинации» в этих регионах в первую очередь. Выявить тех, кто не привился или не помнит, болел или прививался, и полностью закрыть эту группу риска», - сказал он.

Куринный подчеркнул, что трудовые мигранты могут выступать источником заболевания, несмотря на требование об обязательной вакцинации.