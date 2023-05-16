«Без колбасы»: Звездный диетолог Королева назвала вред и пользу окрошки

Средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год всего на 3% и составил почти 900 рублей. Больше всего подорожали огурцы, редис, квас и зеленый лук, сообщают «Известия».

«В окрошке лучше использовать больше овощей. Желательно, чтобы в блюде не было колбасы. Лучше заменить ее морепродуктами, к примеру, кальмаром, либо мясом или птицей. Бывает, что в окрошку нарезают картофель, а людям, имеющим метаболические проблемы, не всегда показан этот продукт», - сказала Королева.

Собеседница НСН поставила точку в вечном «споре» любителей окрошки про основу бульона – кефир или квас.

«Окрошку лучше делать на кефире, но при условии хорошей переносимости продукта. Дрожжи в составе кваса, а он не такой классический, как был раньше, могут вызвать вздутие кишечника и другие нюансы пищеварительной системы», - пояснила Королева.

Диетолог отметила, что окрошку следует съедать в течение 12 часов после приготовления.

«Окрошка – охлаждает организм, насыщает его, но это блюдо относится к скоропортящимся. В течение 12 часов ее лучше съесть, потому что испорченное блюдо может привести к отравлениям», - пояснила Королева.

Ранее Маргарита Королева заявила в беседе с НСН, что переедание мороженым может привести к преждевременному старению организма.

