«Без колбасы»: Звездный диетолог Королева назвала вред и пользу окрошки
Колбасу в окрошке можно заменить кальмарами или курицей, сказала НСН Маргарита Королева.
Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН заявила, что окрошку лучше готовить из овощей и отказаться от колбасы.
Средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год всего на 3% и составил почти 900 рублей. Больше всего подорожали огурцы, редис, квас и зеленый лук, сообщают «Известия».
«В окрошке лучше использовать больше овощей. Желательно, чтобы в блюде не было колбасы. Лучше заменить ее морепродуктами, к примеру, кальмаром, либо мясом или птицей. Бывает, что в окрошку нарезают картофель, а людям, имеющим метаболические проблемы, не всегда показан этот продукт», - сказала Королева.
Собеседница НСН поставила точку в вечном «споре» любителей окрошки про основу бульона – кефир или квас.
«Окрошку лучше делать на кефире, но при условии хорошей переносимости продукта. Дрожжи в составе кваса, а он не такой классический, как был раньше, могут вызвать вздутие кишечника и другие нюансы пищеварительной системы», - пояснила Королева.
Диетолог отметила, что окрошку следует съедать в течение 12 часов после приготовления.
«Окрошка – охлаждает организм, насыщает его, но это блюдо относится к скоропортящимся. В течение 12 часов ее лучше съесть, потому что испорченное блюдо может привести к отравлениям», - пояснила Королева.
Ранее Маргарита Королева заявила в беседе с НСН, что переедание мороженым может привести к преждевременному старению организма.
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