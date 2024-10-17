Девять школ в Томске перевели на удаленку из-за вспышки пневмонии

Девять школ в Томске ушли на карантин из-за случаев пневмонии среди детей, сообщила РИА Томск сотрудница пресс-службы мэрии.

Согласно данным, по предписанию Роспотребнадзора на дистанционную форму обучения перевели школы №№ 64, 58, 44, 37, лицеи №№ 1 и 7, два корпуса Академического лицея. Кроме того, домой отправили учеников гимназии №13.

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«Закрывают школу, если пять случаев пневмонии и 10% ОРВИ на всю школу. Либо если 10 случаев пневмонии в школе», — уточнила сотрудница мэрии.

Ранее сообщалось, что 11 учеников одной из школ города Елизово в Камчатском крае госпитализировали из-за острой кишечной инфекции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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