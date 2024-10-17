Девять школ в Томске перевели на удаленку из-за вспышки пневмонии

«Закрывают школу, если пять случаев пневмонии и 10% ОРВИ на всю школу. Либо если 10 случаев пневмонии в школе», — уточнила сотрудница мэрии.

Ранее сообщалось, что 11 учеников одной из школ города Елизово в Камчатском крае госпитализировали из-за острой кишечной инфекции, передает «Радиоточка НСН».

