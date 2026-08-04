Взрослым не рекомендуется есть больше, чем полкило арбуза в день, а также смешивать его с другими продуктами, кроме творога, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Допустимая суточная норма употребления арбуза для здорового взрослого человека составляет не более 500 граммов в день. Превышение этого объема грозит отеками и резкими скачками артериального давления. Такое мнение озвучил врач Денис Прокофьев. Его слова приводит «Абзац». Мухина согласилась с коллегой.