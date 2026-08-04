Сочетаем с творогом: Врач объяснила россиянам, как правильно есть арбуз

Доза ягоды должна быть строго ограничена, как и продукты, с которыми ее сочетать, заявила НСН Марият Мухина.

Взрослым не рекомендуется есть больше, чем полкило арбуза в день, а также смешивать его с другими продуктами, кроме творога, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Допустимая суточная норма употребления арбуза для здорового взрослого человека составляет не более 500 граммов в день. Превышение этого объема грозит отеками и резкими скачками артериального давления. Такое мнение озвучил врач Денис Прокофьев. Его слова приводит «Абзац». Мухина согласилась с коллегой.

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«500-600 граммов в день — эта доза углеводов, которую мы можем себе позволить потреблять, в том числе из овощей и фруктов. Нельзя есть арбуз прямо ведрами — 200 граммов три раза в день. А для детей — один раз. К тому же, это — очень сладкая ягода, которая вызывает гликирование коллагена, что может привести к кариесу, если не прополоскать рот после еды. В нем также много фруктозы и глюкозы, что вызывает диарею, а антиоксидант ликопин в больших количествах провоцирует желудочно-кишечные колики. Особенно осторожными стоит быть пациентам с болезнями почек, так как большое количество арбуза вызывает повышение калия, что бьет по этим органам», — отметила она.

Диетолог добавила, что россияне неправильно потребляют ягоду.

«Очень важно правильно есть арбуз. Сейчас его сочетают с чем угодно: с мясом, с рыбой, картошкой, но это неправильно. Его можно комбинировать только с творогом, если есть желание есть с чем-то. Лучше всего потреблять отдельно, потому что таким образом лучше усваивается цитруллин, аминокислота, которая превращается в аргинин и способствует росту мышечной ткани. Для спортсменов даже существуют биодобавки с арбузом, поскольку это помогает нарастить мышцы и улучшить показатели», — подчеркнула она.

Ранее Мухина объяснила НСН, почему важно не превышать норму фруктов и орехов в день.

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ФОТО: Сергей Мальгавко / ТАСС
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