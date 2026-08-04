«АвтоВАЗ» добавит в сервис подписки авто Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» расширит программу подписки на автомобили, добавив в нее модель Lada Largus. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Следующим этапом развития программы станет расширение модельного ряда. В сентябре... в сервисе появится Lada Largus», - говорится в сообщении.

Также программа продолжит расширять географию присутствия, сейчас подписка на авто доступна в Москве и в Санкт-Петербурге. Кроме того, предложением могут воспользоваться не только частные клиенты, но и юридические лица.

Ранее «АвтоВАЗ» запустила сервис долгосрочной подписки на авто «Lada Легко». На первом этапе компания предлагала клиентам седан Lada Vesta.

