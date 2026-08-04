В Москве произошло ДТП с туристическим автобусом и трамваем

Туристический автобус и трамвай попали в ДТП в Москве, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Авария произошла на Проспекте Мира. По предварительным данным, на перекрестке водитель туристического автобуса не уступил дорогу трамваю, следовавшему по маршруту №17. В итоге произошел сход первой тележки трамвая.

«Никто не пострадал. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», - указали в пресс-службе.

Ранее в Улан-Удэ в результате лобового столкновения двух трамваев пострадали 10 человек, в том числе двое детей.

