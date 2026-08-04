Нацпарки Плещеево Озеро и Мещера войдут в «Золотое кольцо России»
Национальные парки Плещеево Озеро и Мещера войдут в состав туристического маршрута «Золотое кольцо России» в 2027 году. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, передает РИА Новости.
«В следующем году два нацпарка — Плещеево Озеро и Мещера войдут в Золотое кольцо», — отметил министр.
Таким образом, в Золотое кольцо будет включено 49 населенных пунктов, пишет RT.
Ранее Тверь официально добавили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Глава Тверской области Виталий Королев назвал это решение историческим. Новый статус города откроет широкие перспективы, от развития туризма и экономики до обновления инфраструктуры и повышения качества жизни.
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