Нацпарки Плещеево Озеро и Мещера войдут в «Золотое кольцо России»

Национальные парки Плещеево Озеро и Мещера войдут в состав туристического маршрута «Золотое кольцо России» в 2027 году. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, передает РИА Новости.

«В следующем году два нацпарка — Плещеево Озеро и Мещера войдут в Золотое кольцо», — отметил министр.

Таким образом, в Золотое кольцо будет включено 49 населенных пунктов, пишет RT.

Ранее Тверь официально добавили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Глава Тверской области Виталий Королев назвал это решение историческим. Новый статус города откроет широкие перспективы, от развития туризма и экономики до обновления инфраструктуры и повышения качества жизни.

