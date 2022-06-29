«Без газировок и алкоголя»: Врач рассказал об опасностях жары в мегаполисах
Андрей Тяжельников в эфире НСН объяснил, кто попадает в группу риска в период жаркой погоды, а также призвал не увлекаться в это время сладкими напитками и не сидеть под кондиционером.
Жаркая погода может быть опасна не только для людей с хроническими заболеваниями, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В конце июня в Москву пришла жаркая погода, в начале рабочей недели температура воздуха превысила отметку в 30 градусов. Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.
«Даже если вы проводите время около водоемов, все равно следует придерживаться определенных правил – нахождение на открытом солнце не позже 11 часов утра и не ранее пяти часов вечера. Если у вас нет возможности находиться где-то за городом, лучше всего в наиболее жаркое время находиться в прохладном помещении или в тени. Если вы используете кондиционер, необходимо, чтобы температура в помещении не была ниже 22 градусов, потому что экстремально низкая температура тоже опасна. Следует помнить, что не стоит находиться под воздействием прямого потока холодного воздуха», - посоветовал Тяжельников.
Врач также рассказал, что делать при плохом самочувствии – обязательно выпить прохладной воды, в это время лучше отказаться от сладких напитков и алкоголя.
«Если все-таки вам стало плохо, следует помнить о том, что необходимо выпить прохладной, но не ледяной воды, уйти в более прохладное место. Если симптомы сохраняются, прибегнуть к медицинской помощи. Естественно, в жаркие дни следует употреблять большее количество жидкости. Оптимальная жидкость – это прохладная, но не ледяная чистая вода. В крайнем случае – морсы, компоты, сладкие и газированные напитки могут ухудшить состояние человека. Рекомендуется воздержаться от любого алкоголя», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
Тяжельников призвал граждан с хроническими заболеваниями особенно осторожно вести себя в жаркий период, а при необходимости сразу же обратиться к врачу.
«Конечно, в группу риска входят люди, страдающие лишним весом, люди, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые заболевания, эндокринной системы. Таким пациентам рекомендуем быть особенно осторожными. Практически при любых хронических заболеваниях состояние в жаркое время года может ухудшиться. Все пациенты должны иметь достаточный запас препаратов и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Все павильоны «Здоровая Москва» оборудованы системами микроклимата, поэтому внутри комфортная обстановка, в зонах отдыха тоже есть тень. Павильоны как раз и созданы для того, чтобы выявить у людей те или иные отклонения», - добавил он.
Ранее главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в эфире НСН подчеркнула, что повышенная температура воздуха является дополнительной нагрузкой на организм, особенно у людей с хроническими заболеваниями: гипертонией и ишемической болезнью сердца.
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