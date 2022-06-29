«Без газировок и алкоголя»: Врач рассказал об опасностях жары в мегаполисах

Жаркая погода может быть опасна не только для людей с хроническими заболеваниями, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В конце июня в Москву пришла жаркая погода, в начале рабочей недели температура воздуха превысила отметку в 30 градусов. Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

«Даже если вы проводите время около водоемов, все равно следует придерживаться определенных правил – нахождение на открытом солнце не позже 11 часов утра и не ранее пяти часов вечера. Если у вас нет возможности находиться где-то за городом, лучше всего в наиболее жаркое время находиться в прохладном помещении или в тени. Если вы используете кондиционер, необходимо, чтобы температура в помещении не была ниже 22 градусов, потому что экстремально низкая температура тоже опасна. Следует помнить, что не стоит находиться под воздействием прямого потока холодного воздуха», - посоветовал Тяжельников.

Врач также рассказал, что делать при плохом самочувствии – обязательно выпить прохладной воды, в это время лучше отказаться от сладких напитков и алкоголя.