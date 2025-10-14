Живущим в России белорусам разрешат участвовать в местных выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о ратификации двух международных соглашений с Россией, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Одним из документов стал протокол о внесении изменений в договор от 1998 года о равных правах граждан. Его положения позволяют белорусам, постоянно проживающим в России, участвовать в выборах органов местного самоуправления — избирать и быть избранными. Россияне, живущие в Белоруссии, уже обладают аналогичными правами.

Лукашенко: Мы с Путиным думали о выживании в сложное время

Протокол был подписан Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным в марте 2025 года во время визита белорусского лидера в Москву.

Помимо этого, Лукашенко утвердил соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными структурами. По данным Минюста, на начало 2025 года в России постоянно проживали около 26,5 тысячи граждан Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ВыборыРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры