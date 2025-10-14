Живущим в России белорусам разрешат участвовать в местных выборах

Протокол был подписан Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным в марте 2025 года во время визита белорусского лидера в Москву.

Помимо этого, Лукашенко утвердил соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными структурами. По данным Минюста, на начало 2025 года в России постоянно проживали около 26,5 тысячи граждан Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

