«Бесконечный скроллинг»: Россиянам назвали вредные привычки детей в интернете

Коняев отметил, что такое поведение, как желание проверить обновления, тревожность без доступа к телефону и снижение интереса к другой деятельности указывает на зависимость от гаджетов.

Он пояснил, что это связано с дофамином, который мозг вырабатывает при получении «быстрого» удовольствия от скроллинга в интернете. Однако просмотр коротких роликов и нахождение в соцсетях более двух часов приводят к снижению концентрации и мешают развитию критического мышления.

Ранее врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев также предупредил о негативном влиянии долгого нахождения в интернете на ментальное здоровье, передает RT.



