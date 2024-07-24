«Бесконечный скроллинг»: Россиянам назвали вредные привычки детей в интернете

Зависимость от коротких видео и бесконечный скроллинг соцсетей стали самыми вредными привычками детей в интернете, что указывает на цифровую зависимость. Об этом сообщил директор «Московской школы программистов» Дмитрий Коняев, его слова приводит «Газета.Ru».

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Коняев отметил, что такое поведение, как желание проверить обновления, тревожность без доступа к телефону и снижение интереса к другой деятельности указывает на зависимость от гаджетов.

Он пояснил, что это связано с дофамином, который мозг вырабатывает при получении «быстрого» удовольствия от скроллинга в интернете. Однако просмотр коротких роликов и нахождение в соцсетях более двух часов приводят к снижению концентрации и мешают развитию критического мышления.

Ранее врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев также предупредил о негативном влиянии долгого нахождения в интернете на ментальное здоровье, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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