В США одобрили применение таблеток Pfizer против коронавируса
22 декабря 202123:31
В США регулятор одобрил применение таблеток против коронавируса Pfizer в домашних условиях для облегчения заболевания. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что препарат Pfizer имеет легкие побочные эффекты, а также доказал свою эффективность: на 90% сократились госпитализации и смертности среди пациентов в группе повышенного риска.
Ожидается, что данный препарат будет также эффективен для нового штамма «омикрон».
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22 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru