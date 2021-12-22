В США одобрили применение таблеток Pfizer против коронавируса

Отмечается, что препарат Pfizer имеет легкие побочные эффекты, а также доказал свою эффективность: на 90% сократились госпитализации и смертности среди пациентов в группе повышенного риска.

Ожидается, что данный препарат будет также эффективен для нового штамма «омикрон».