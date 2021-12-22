В США одобрили применение таблеток Pfizer против коронавируса

В США регулятор одобрил применение таблеток против коронавируса Pfizer в домашних условиях для облегчения заболевания. Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что препарат Pfizer имеет легкие побочные эффекты, а также доказал свою эффективность: на 90% сократились госпитализации и смертности среди пациентов в группе повышенного риска.

Ожидается, что данный препарат будет также эффективен для нового штамма «омикрон».

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:СШАКоронавирус
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