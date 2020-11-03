Беременные женщины больше рискуют умереть от коронавируса
Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
Такие выводы специалисты сделали, основываясь на статистике, собранной с 22 января по 3 октября, пишет The Washigton Post.
Из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, скончались 33 пациентки. Смертность в этой категории составила 0,2 процента. Среди небеременных женщин, зараженных новым вирусом, этот показатель был в два раза меньше.
Специалисты CDC объясняют это физиологическими изменениями, происходящими в организме беременной женщины: учащением пульса и потреблением кислорода, снижением емкости легких и сдвигами в иммунной системе организма.
Между тем, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал Ura.ru о том, что если в больницах не видят связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса, не означает, что научные данные ученых являются неверными.
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