Беременные женщины больше рискуют умереть от коронавируса

Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Такие выводы специалисты сделали, основываясь на статистике, собранной с 22 января по 3 октября, пишет The Washigton Post.

Из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, скончались 33 пациентки. Смертность в этой категории составила 0,2 процента. Среди небеременных женщин, зараженных новым вирусом, этот показатель был в два раза меньше.