Австрийские учёные назвали сроки сохранения иммунитета к COVID-19

Учёные выяснили, что посетители горнолыжного курорта Ишгль, где в прошлом году произошла вспышка коронавируса, в 90% случаев сохраняют длительный иммунитет. У заболевших в апреле, антитела обнаруживали ещё в ноябре.

Исследователи считают, что проведенный анализ будет способствовать изучению сохранения иммунитета после перенесённого заболевания COVID-19, отмечает RT.

«То, что мы обнаружили, сильно коррелирует с выводами нескольких других вышедших исследований, например, в Англии несколько недель назад, которые показали, что 88% людей всё ещё имеют иммунитет через шесть месяцев», — заявила глава исследовательской группы Вегена Борена.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, что в медучреждениях доступен только «Спутник V».

«Они все три разные. Пока данных по ней нет никаких. Хорошо, что разработали. Хорошо, что есть разные вакцины. Пока никто не может даже «Вектор» найти, хотя она уже давно зарегистрирована. Даже в госучреждениях нет. Только «Спутник V». А многие пациенты просят «Вектор», ждут. Видимо, был огромный госзаказ на «Спутник V», и его нужно реализовать. У нас в стране не все механизмы отлажены, нужно время. Но «Спутник» пошел хорошо. Вакцинация нормально началась с января», - сказала Ярцева.







