Армения получила партию вакцины «Спутник V»

Первая партия из 15 тыс. доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Армению. Об этом сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин.

Вакцину планируется направить на вакцинацию людей, находящихся в зоне риска.

«Это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Армении со стороны РФ», - цитирует в Facebook представительство Россотрудничества в Армении слова Курочкина.

За поставленную партию армянская сторона заплатила 142 500 долларов, сообщила глава Минздрава Армении Анаит Аванесян.

Глава центра «Вектор» рассказал об однокомпонентности вакцины «ЭпиВакКорона»

Речь о поставках российской вакцины в Армению накануне шла во время встречи премьер-министра страны Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС. Премьер поблагодарил российского лидера за поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее РФ уже направляла в Армению партию препарата «Спутник V», она была направлена на вакцинирование медработников, которые борются с инфекцией. Прививочная кампания началась 11 марта. На данный момент прививки сделали уже 600 человек. В конце марта республика также получали первую партию вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ВакцинаАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры