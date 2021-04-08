Армения получила партию вакцины «Спутник V»

Первая партия из 15 тыс. доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Армению. Об этом сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин.

Вакцину планируется направить на вакцинацию людей, находящихся в зоне риска.

«Это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Армении со стороны РФ», - цитирует в Facebook представительство Россотрудничества в Армении слова Курочкина.

За поставленную партию армянская сторона заплатила 142 500 долларов, сообщила глава Минздрава Армении Анаит Аванесян.