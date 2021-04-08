Армения получила партию вакцины «Спутник V»
Первая партия из 15 тыс. доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Армению. Об этом сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин.
Вакцину планируется направить на вакцинацию людей, находящихся в зоне риска.
«Это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Армении со стороны РФ», - цитирует в Facebook представительство Россотрудничества в Армении слова Курочкина.
За поставленную партию армянская сторона заплатила 142 500 долларов, сообщила глава Минздрава Армении Анаит Аванесян.
Речь о поставках российской вакцины в Армению накануне шла во время встречи премьер-министра страны Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС. Премьер поблагодарил российского лидера за поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее РФ уже направляла в Армению партию препарата «Спутник V», она была направлена на вакцинирование медработников, которые борются с инфекцией. Прививочная кампания началась 11 марта. На данный момент прививки сделали уже 600 человек. В конце марта республика также получали первую партию вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX.
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