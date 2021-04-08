Глава центра «Вектор» рассказал об однокомпонентности вакцины «ЭпиВакКорона»

«Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день», — рассказал ученый в интервью РИА Новости, подчеркнув, что компоненты препарата не отличаются по составу.

По словам Максютова, двухразовое введение «ЭпиВакКороны» вполне стандартно: в национальном календаре профилактических прививок есть и другие вакцины, требующие многократных инъекций.

Ранее директор «Вектора» рассказал, что «ЭпиВакКорона» может использоваться для ревакцинации, напоминает RT.

«ЭпиВакКорона» стала вторым зарегистрированным в России препаратом для профилактики коронавируса. Вакцина формирует иммунитет к COVID-19 с помощью искусственно синтезированных пептидов. По данным ученых, препарат способен защищать пациентов от тяжелых форм развития инфекции, отмечает РЕН ТВ.

