Антропологи назвали главные фейки о COVID-19
Антропологи зафиксировали более 6 миллионов постов с ложной информацией о коронавирусе. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекс.Кью» с коллегами из РАНХиГС .
Исследователи проследили динамику популярности фейковых новостей о коронавирусе, выявили самые устойчивые представления граждан.
В начале пандемии активно распространялись псевдомедицинские советы. Больше всего россиян интересовали народные способы лечения – водочные ингаляции и употребление имбиря.
К лету прошлого года популярность таких советов резко упала, зато активнее начали распространяться слухи о прививках и их вреде.
Фейки о вакцинации до сих пор наполняют интернет -пространство.
Самый популярный фейк за весь период пандемии – история про несуществующего русского врача Юру. Который якобы работал в Ухани и знаем коронавирус и способы борьбы с ним, сообщают «Известия».
Ранее федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщило о регистрации в стране ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, которая осложняет протекание коронавирусной инфекции.
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