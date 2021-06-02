Антропологи назвали главные фейки о COVID-19

Антропологи зафиксировали более 6 миллионов постов с ложной информацией о коронавирусе. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекс.Кью» с коллегами из РАНХиГС .

Исследователи проследили динамику популярности фейковых новостей о коронавирусе, выявили самые устойчивые представления граждан.

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В начале пандемии активно распространялись псевдомедицинские советы. Больше всего россиян интересовали народные способы лечения – водочные ингаляции и употребление имбиря.

К лету прошлого года популярность таких советов резко упала, зато активнее начали распространяться слухи о прививках и их вреде.

Фейки о вакцинации до сих пор наполняют интернет -пространство.

Самый популярный фейк за весь период пандемии – история про несуществующего русского врача Юру. Который якобы работал в Ухани и знаем коронавирус и способы борьбы с ним, сообщают «Известия».

Ранее федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщило о регистрации в стране ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, которая осложняет протекание коронавирусной инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФейкВакцинацияКоронавирус
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