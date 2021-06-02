В Бразилии во второй раз рассмотрят вопрос об импорте «Спутника V»

Вопрос будет рассматриваться на экстренном совещании. Кроме российского препарата будет рассмотрен вопрос о выдаче разрешения на импорт вакцины Covaxin.

Ранее бразильское национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило запрос на импорт «Спутника V» до предоставления «недостающей информации». После этого разработчики препарата заявили о намерении подать иск против бразильского ведомства.

