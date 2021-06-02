В Бразилии во второй раз рассмотрят вопрос об импорте «Спутника V»
Национальный регулятор Бразилии Anvisa 4 июня вновь рассмотрит вопрос об импорте вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производство, сказано в сообщении Anvisa.
Вопрос будет рассматриваться на экстренном совещании. Кроме российского препарата будет рассмотрен вопрос о выдаче разрешения на импорт вакцины Covaxin.
Ранее бразильское национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило запрос на импорт «Спутника V» до предоставления «недостающей информации». После этого разработчики препарата заявили о намерении подать иск против бразильского ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru