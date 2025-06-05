Врач связала вспышки кори в России с мигрантами и антипрививочниками
Увеличившаяся прослойка не привитых от кори граждан в России приводит к участившимся в последнее время вспышкам заболевания, рассказала НСН врач Зоя Скорпилева.
К вспышкам кори в России проводит рост числа антипрививочников и приезжие из стран, где вакцинация не проводится, рассказала НСН врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.
В Москве закрыли на карантин очередной университет из-за вспышки кори: на этот раз на дистанционное обучение перевели гуманитарный корпус МПГУ. Ранее из-за этой болезни запретили очное обучение на филфаке МГУ. Кроме того, случай кори выявлен в одном из корпусов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).
«Существует категория граждан, которые отказываются от вакцинации по различным причинам, включая незнание или медицинские противопоказания. Разговаривать с антипрививочниками очень сложно, они не слышат даже с третьего раза, что вакцины безопасны. Мы сталкиваемся, к сожалению, с родителями-антипрививочниками, которые перестали вакцинировать своих детей. Это приводит к увеличению числа непривитых граждан и вспышкам кори. Есть определенная категория граждан, которые не могут быть привиты живыми вакцинами в силу своих сопутствующих заболеваний. Но это небольшой процент, из-за них вспышек не бывает. Миграция из некоторых республик ближнего зарубежья, где вакцинация не проводится, усугубляет ситуацию. Приезжающие могут быть в инфекционном периоде и заражать других», - пояснила Скорпилева.
Когда прослойка невакцинированных увеличивается, то происходят вспышки кори. Заболевание может приводить к летальному исходу, предупредила специалист. Единственной защитой от этого заболевания, по ее словам, является вакцинация. В России она является обязательной и входит в национальный календарь прививок.
«Вакцинация проводится бесплатно, но также доступна и в платных центрах. Прививка делается в возрасте одного года и повторно в шесть лет. Однако многие родители пренебрегают повторной вакцинацией, что приводит к вспышкам заболевания. Особое внимание уделяется педагогам и работникам общепита, которые обязаны проходить вакцинацию. Взрослые могут проверять уровень антител и при необходимости проходить ревакцинацию», - добавила специалист по вакцинации.
Корь куда страшнее омикрона, поэтому пренебрегать вакцинацией детей от этого заболевания - ужасная ошибка, заявил ранее в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
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