К вспышкам кори в России проводит рост числа антипрививочников и приезжие из стран, где вакцинация не проводится, рассказала НСН врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

В Москве закрыли на карантин очередной университет из-за вспышки кори: на этот раз на дистанционное обучение перевели гуманитарный корпус МПГУ. Ранее из-за этой болезни запретили очное обучение на филфаке МГУ. Кроме того, случай кори выявлен в одном из корпусов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).

«Существует категория граждан, которые отказываются от вакцинации по различным причинам, включая незнание или медицинские противопоказания. Разговаривать с антипрививочниками очень сложно, они не слышат даже с третьего раза, что вакцины безопасны. Мы сталкиваемся, к сожалению, с родителями-антипрививочниками, которые перестали вакцинировать своих детей. Это приводит к увеличению числа непривитых граждан и вспышкам кори. Есть определенная категория граждан, которые не могут быть привиты живыми вакцинами в силу своих сопутствующих заболеваний. Но это небольшой процент, из-за них вспышек не бывает. Миграция из некоторых республик ближнего зарубежья, где вакцинация не проводится, усугубляет ситуацию. Приезжающие могут быть в инфекционном периоде и заражать других», - пояснила Скорпилева.