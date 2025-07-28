«Разочарован в Путине»: Трамп пригрозил изменить условия ультиматума по Украине

В преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии американский лидер указал, что разочарован президентом РФ Владимиром Путиным, который после телефонных разговоров с ним «продолжает запускать ракеты».

«Так делать нельзя... Я очень разочарован в президенте Путине... И я сокращу те 50 дней на меньшее число... думаю, я уже знаю, что произойдёт», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Трамп теряет терпение и всё меньше готов ждать, когда Москва предпримет какие-либо шаги для завершения конфликта на Украине, сообщает RT.

