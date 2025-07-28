«Разочарован в Путине»: Трамп пригрозил изменить условия ультиматума по Украине
Президент США Дональд Трамп намерен сократит 50-дневный срок, который он дал России на заключение мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии американский лидер указал, что разочарован президентом РФ Владимиром Путиным, который после телефонных разговоров с ним «продолжает запускать ракеты».
«Так делать нельзя... Я очень разочарован в президенте Путине... И я сокращу те 50 дней на меньшее число... думаю, я уже знаю, что произойдёт», - заключил глава Белого дома.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Трамп теряет терпение и всё меньше готов ждать, когда Москва предпримет какие-либо шаги для завершения конфликта на Украине, сообщает RT.
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