Анастасия Ракова: В Москве объявили о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие»
Летний сезон проекта «Московское долголетие» стартует в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, после двухлетнего перерыва москвичи старшего возраста с большим энтузиазмом возвращаются к привычным занятиям в «Московском долголетии». За месяц число участников очных групп увеличилось более чем в пять раз. Сейчас в проекте в разных форматах занимаются более 144 тысяч человек.
Летний сезон проекта начнет работу в мае. Регулярные занятия будут организованы в 18 крупных городских парках. Участники будут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, йогой, цигун, футболом, настольным теннисом, рисованием, танцами.
Возобновятся экскурсии по историческим местам Москвы и Подмосковья, разработано свыше 35 маршрутов (проект «Добрый автобус»).
По словам Раковой, наиболее популярное направление занятий в парках - скандинавская ходьба, которую выбирают около 40% участников, занимающихся на свежем воздухе. Также в список самых востребованных парковых активностей входят общая физическая подготовка, гимнастика и пешие экскурсии по Москве.
24 мая во Всемирный день скандинавской ходьбы все желающие смогут присоединиться к группе «скандинавов». Это будет первое общегородское мероприятие «Московского долголетия» в этом году.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил об открытии в столице сразу 13 районных клубов «Московского долголетия».
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