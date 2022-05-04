Анастасия Ракова: В Москве объявили о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие»

Летний сезон проекта начнет работу в мае. Регулярные занятия будут организованы в 18 крупных городских парках. Участники будут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, йогой, цигун, футболом, настольным теннисом, рисованием, танцами.

Возобновятся экскурсии по историческим местам Москвы и Подмосковья, разработано свыше 35 маршрутов (проект «Добрый автобус»).

По словам Раковой, наиболее популярное направление занятий в парках - скандинавская ходьба, которую выбирают около 40% участников, занимающихся на свежем воздухе. Также в список самых востребованных парковых активностей входят общая физическая подготовка, гимнастика и пешие экскурсии по Москве.

24 мая во Всемирный день скандинавской ходьбы все желающие смогут присоединиться к группе «скандинавов». Это будет первое общегородское мероприятие «Московского долголетия» в этом году.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил об открытии в столице сразу 13 районных клубов «Московского долголетия».







