Собянин рассказал о развитии сети городских клубов «Центр московского долголетия»

В ходе посещения одного из них в столичном районе Вешняки градоначальник заявил, что «пандемия отступила» и «Московское долголетие» возвращается к работе в полном объёме.

«Мы открываем двери кружков, клубов, парков для того, чтобы вы полноценно занимались. Я надеюсь, что популярность «Московского долголетия» за эти годы, когда мы жили в определённых ограничениях, нисколько не уменьшилась», - подчеркнул он.

Собянин отметил, что в пандемийный период была подготовлена новая концепция центров, которых в Москве, с учётом вновь открывшихся, уже 34. Мэр добавил, что до конца 2022 года «их будет 71».

Ранее Собянин заявил, что работа по реставрации объектов культурного наследия в Москве будет сохранена в полном объёме.