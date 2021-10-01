Программа «Активное долголетие» пополнится уроками по финансовой грамотности

Программа для пожилых людей «Активное долголетие» пополнится уроками по финансовой грамотности до завершения текущего года.

Отмечается, что преподавание будут вести финансисты, сотрудники банков.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе встречи с участниками программы развитие «Активного долголетия» является важным для властей. Глава региона также поблагодарил участников за участие в программе и призвал высказывать свои отзывы и предложения.

В настоящее время в Московской области открыты 63 клуба, где проводятся занятия по физической культуре, компьютерной грамотности и иностранным языкам. Программа доступна для женщин старше 55 лет, для мужчин старше 60 лет, отмечает «Радио 1».





