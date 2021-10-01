Программа «Активное долголетие» пополнится уроками по финансовой грамотности
Программа для пожилых людей «Активное долголетие» пополнится уроками по финансовой грамотности до завершения текущего года.
Отмечается, что преподавание будут вести финансисты, сотрудники банков.
Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе встречи с участниками программы развитие «Активного долголетия» является важным для властей. Глава региона также поблагодарил участников за участие в программе и призвал высказывать свои отзывы и предложения.
В настоящее время в Московской области открыты 63 клуба, где проводятся занятия по физической культуре, компьютерной грамотности и иностранным языкам. Программа доступна для женщин старше 55 лет, для мужчин старше 60 лет, отмечает «Радио 1».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+24 522 / сут.
Умерли
208 тыс.+887 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+19 955 / сут.
- Объявлены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
- Cаакашвили опубликовал видеообращение к грузинам после задержания
- Два человека погибли в США при столкновении вертолета с самолетом
- Саакашвили грозит до 9 лет лишения свободы
- В Черногории задержан экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов
- В Грузии задержали экс-президента Саакашвили
- Чешский дипломат призвал не церемониться с Россией
- В Китае из караоке стали изымать песни с вредоносным содержанием
- Самый сильный человек России умер от коронавируса
- Фургала оставили в СИЗО ещё на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru