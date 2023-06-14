«Аналогов хватает»: Рынок лекарств в России справляется без иностранцев
Организационно структура зарубежных фармкомпаний меняется, но глобальный формат остается тем же, заявил директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в эфире НСН.
Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с НСН заявил, что фармацевтический рынок России не претерпел каких-либо изменений после реорганизации процессов в зарубежных фармкомпаниях.
Накануне заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что уход зарубежных фармкомпаний из России был, но незначительный, отечественная фармацевтическая отрасль компенсировала его. Беспалов уточнил, что покинули российский рынок лишь две фармацевтические компании.
«Всего две фармкомпании ушли из России. Ряд компаний поменяли свой подход к ведению бизнеса в России. Происходят изменения формата работы в России. Есть примеры, когда компания отказывается от собственного представительства в России, передает свой портфель и все процессы, связанные с управлением этим портфелем. Организационно структура меняется, но глобальный формат остается тем же самым», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, лекарства в России сильно не подорожали.
«Сейчас рост цен не значительный. Если сравнивать показатели апреля-мая текущего года с показателями за аналогичный промежуток 2022 года, то мы увидим инфляцию буквально 2%. Российских и зарубежных аналогов ушедших препаратов у нас хватает. Российские зачастую дешевле даже», - заключил эксперт.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России, передает «Радиоточка НСН».
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