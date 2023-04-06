«Без лекарств не останемся»: Фармацевты рассказали об аналогах «Оземпика» в России

Ранее сообщалось, что жизненно важный препарат для больных сахарным диабетом «Оземпик» пропал из аптек в России. По словам Пресняковой, дефицит препарата наблюдается во всем мире.

«В первую очередь это препарат для лечения диабетиков, но в последнее время его стали использовать для похудения не только в России, но и во всем мире. В частности, голливудские звезды на нем худели достаточно быстро. В лечении диабета это не главный препарат. Он используется в комплексной терапии, показывает результат, помогает сбросить вес. Росздравнадзор заверил, что поставлять “Оземпик” будут до декабря 2023 года, но напряженная обстановка с ним уже сейчас. Если он и появляется в свободной продаже, то цены на него завышены в несколько раз. Это недопустимо, поскольку данный препарат относится к категории жизненно необходимых и важнейших. Согласно госреестру лекарственных средств, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5,8 тысяч рублей. Таким образом, максимальная цена препарата в рознице не должна превышать 7,7 тысяч рублей с учетом НДС», — подчеркнула Преснякова.

Собеседница НСН также уточнила, есть ли аналоги «Оземпика» для больных сахарным диабетом.

«Есть “Саксенда”, “Виктоза”, “Ребелсас”, но и с ними случаются перебои из-за логистических трудностей. Но это беда не только России. Могу с уверенностью сказать, что в нашей стране есть сахароснижающие таблетки для диабетиков второго типа, для больных сахарным диабетом первого типа есть инсулины. Отечественная фармацевтическая промышленность работает в штатном режиме, так что без лекарств пациенты не останутся. Если нет одного наименования, врач всегда может подобрать качественную и эффективную замену», — заверила эксперт.

Ранее президент Российской Диабетической Ассоциации Михаил Богомолов заявил, что исчезновение «Оземпика» с витрин аптек объясняется положениями федерального законодательства, однако без этого лекарства вполне можно обойтись. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

