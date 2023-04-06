«Без лекарств не останемся»: Фармацевты рассказали об аналогах «Оземпика» в России
«Оземпик» иногда появляется в свободной продаже, но по завышенным в несколько раз ценам, что недопустимо, сказала НСН Виктория Преснякова.
В России для больных сахарным диабетом достаточно инсулинов и сахароснижающих таблеток, диабетики не останутся без лекарств. Об этом НСН заявила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
Ранее сообщалось, что жизненно важный препарат для больных сахарным диабетом «Оземпик» пропал из аптек в России. По словам Пресняковой, дефицит препарата наблюдается во всем мире.
«В первую очередь это препарат для лечения диабетиков, но в последнее время его стали использовать для похудения не только в России, но и во всем мире. В частности, голливудские звезды на нем худели достаточно быстро. В лечении диабета это не главный препарат. Он используется в комплексной терапии, показывает результат, помогает сбросить вес. Росздравнадзор заверил, что поставлять “Оземпик” будут до декабря 2023 года, но напряженная обстановка с ним уже сейчас. Если он и появляется в свободной продаже, то цены на него завышены в несколько раз. Это недопустимо, поскольку данный препарат относится к категории жизненно необходимых и важнейших. Согласно госреестру лекарственных средств, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5,8 тысяч рублей. Таким образом, максимальная цена препарата в рознице не должна превышать 7,7 тысяч рублей с учетом НДС», — подчеркнула Преснякова.
Собеседница НСН также уточнила, есть ли аналоги «Оземпика» для больных сахарным диабетом.
«Есть “Саксенда”, “Виктоза”, “Ребелсас”, но и с ними случаются перебои из-за логистических трудностей. Но это беда не только России. Могу с уверенностью сказать, что в нашей стране есть сахароснижающие таблетки для диабетиков второго типа, для больных сахарным диабетом первого типа есть инсулины. Отечественная фармацевтическая промышленность работает в штатном режиме, так что без лекарств пациенты не останутся. Если нет одного наименования, врач всегда может подобрать качественную и эффективную замену», — заверила эксперт.
Ранее президент Российской Диабетической Ассоциации Михаил Богомолов заявил, что исчезновение «Оземпика» с витрин аптек объясняется положениями федерального законодательства, однако без этого лекарства вполне можно обойтись. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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