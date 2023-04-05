Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России, где это возможно, передает РИА Новости.

Также он заявил, что необходимо наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. Он назвал это вкладом в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны.

Путин заявил о необходимости увеличить долю отечественных лекарств

Ранее сообщалось, что временный дефицит отдельных лекарств активизировал перекупщиков. В социальных сетях созданы десятки групп и каналов по продаже препаратов. Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ФАС и Росздравнадзор с переменным успехом борются с перекупщиками лекарств.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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