Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России, где это возможно, передает РИА Новости.
Также он заявил, что необходимо наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. Он назвал это вкладом в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны.
Ранее сообщалось, что временный дефицит отдельных лекарств активизировал перекупщиков. В социальных сетях созданы десятки групп и каналов по продаже препаратов. Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ФАС и Росздравнадзор с переменным успехом борются с перекупщиками лекарств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru