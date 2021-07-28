Американские ученые заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм коронавируса

Некоторые полностью прошедшие иммунизацию люди могут передавать штамм «дельта» COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

Вирусолог сообщил, как сформировать коллективный иммунитет к штамму «Дельта»

Она сослалась на новые научные данные. Из них следует, что штамм «дельта» ведет себя совершенно иначе, чем другие разновидности коронавируса. Эксперт при этом отметила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение коронавируса, госпитализацию и смерть от заражения.

Общий уровень антител начинает падать спустя шесть недель после полной вакцинации от коронавируса, он способен упасть более чем на 50 процентов в течение всего десяти недель. Об этом заявили ученые Университетского колледжа Лондона, результаты их исследования опубликованы в журнале The Lancet.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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