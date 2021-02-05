Американские эксперты назвали главное преимущество вакцины «Спутник V»

Ключевым преимуществом российской вакцины против коронавируса «Спутник V» является возможность ее хранения и транспортировки без поддержания сверхнизкой температуры. Об этом рассказали в беседе с ТАСС эксперты из США.

По мнению инфекциониста медицинского центра при Стэнфордском университете Дина Уинслоу, российская противовирусная разработка сыграет значительную роль в борьбе с пандемией.