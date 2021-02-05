Американские эксперты назвали главное преимущество вакцины «Спутник V»
Ключевым преимуществом российской вакцины против коронавируса «Спутник V» является возможность ее хранения и транспортировки без поддержания сверхнизкой температуры. Об этом рассказали в беседе с ТАСС эксперты из США.
По мнению инфекциониста медицинского центра при Стэнфордском университете Дина Уинслоу, российская противовирусная разработка сыграет значительную роль в борьбе с пандемией.
Он отметил, что при доказанной эффективности «Спутник V» не требует поддержания минусовой температуры благодаря тому, что является ДНК-вакциной.
Глава отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета Дэниел Курицкис поддерживает коллегу. Он пояснил, что это свойство российского препарата в значительной степени облегчает его доставку и хранение в странах, где поддержание сверхнизких температур проблематично.
Ранее лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти высоко оценил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», сообщает РИА ФАН.
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