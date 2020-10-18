Академик Тотолян пояснил информацию о потере антител к COVID-19
Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян пояснил, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются. Однако, подчеркнул ученый, при общем снижении их уровня тест-системы не способны их выявить. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, и они становятся недоступны диагностическим тест-системам, которые имеются в настоящее время в нашем распоряжении», - заявил Тотолян.
Также Тотолян заверил, что сокращение уровня антител не означает потерю иммунитета – в организме формируются «клетки памяти», которые продуцируют антитела, противостоящие повторной атаке вируса. Аналогичные процессы происходят и в организме переболевших бессимптомно. Академик лишь отметил, что антитела имеют нестойкий характер.
Ранее появилась информация о том, что антитела к коронавирусу могут исчезать у пятой части заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru