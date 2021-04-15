Академик РАН заявил о возможности хронического течения COVID-19

Исследования показали, что коронавирус может протекать в хронической форме, заявил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин на онлайн-собрании Научного совета РАН «Реабилитация после COVID-19».

По его словам, есть больные, которые уже дважды или трижды переболели COVID-19. Он описал частые постковидные симптомы, среди которых хроническое утомление, воспаление оболочки кровеносных сосудов в различных органах, а также пониженное содержание кислорода в крови.

Академик предложил создать в России специальные постковидные диспансеры для реабилитации переболевших граждан.

Ранее главный научный сотрудник Научного Центра психического здоровья Минобрнауки, доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александрова Бархатова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о влиянии коронавируса на психику человека.

