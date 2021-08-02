Академик РАН сообщил, кто невосприимчив к коронавирусу
Существуют невосприимчивые к коронавирусу люди.
Человек может не заражаться, например, работая в «красной зоне» или даже при заболевании всех членов семьи, пишут «Известия» со ссылкой на академика РАН, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна.
По его словам, для специалистов подобные случаи представляют особый интерес. В настоящее время удалось открыть три маркера: интерфероновый, цитокиновый и генетический. Повышенной защитой от COVID-19 обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров.
В начале текущего года в России назвали три причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Они могут не заболевать, так как уже переболели другим коронавирусом, либо недавно перенесли вирусную инфекцию, или имеют местный иммунитет.
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