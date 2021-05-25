Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%

Около 50% населения России имеет избыточный вес, что может отягощать течение инфекционных заболеваний. Об этом сообщил академик РАН Виктор Малеев, выступая на ежегодном конгрессе по инфекционным болезням.

По его словам, в России избыточную массу тела и ожирение имеет до 50% населения, в США – до 60%, в Европе – около 44%.

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Академик отметил, что к 2025 году в мире от ожирения будут страдать 50% женщин и 40% мужчин.

Малеев подчеркнул, что избыточная масса тела негативно влияет на течение инфекционных болезней, острых респираторных инфекций, осложняет течение гриппа. Ожирение увеличивает риск летального исхода при коронавирусной инфекции на 45%.

Ранее диетолог Лидия Ионова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что Лучше не рассчитывать на экспресс-методы похудения, потому что жир они не убирают.

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ТЕГИ:ИнфекцияКоронавирусОжирение
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