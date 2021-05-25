Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%

Около 50% населения России имеет избыточный вес, что может отягощать течение инфекционных заболеваний. Об этом сообщил академик РАН Виктор Малеев, выступая на ежегодном конгрессе по инфекционным болезням.

По его словам, в России избыточную массу тела и ожирение имеет до 50% населения, в США – до 60%, в Европе – около 44%.