Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%
Около 50% населения России имеет избыточный вес, что может отягощать течение инфекционных заболеваний. Об этом сообщил академик РАН Виктор Малеев, выступая на ежегодном конгрессе по инфекционным болезням.
По его словам, в России избыточную массу тела и ожирение имеет до 50% населения, в США – до 60%, в Европе – около 44%.
Академик отметил, что к 2025 году в мире от ожирения будут страдать 50% женщин и 40% мужчин.
Малеев подчеркнул, что избыточная масса тела негативно влияет на течение инфекционных болезней, острых респираторных инфекций, осложняет течение гриппа. Ожирение увеличивает риск летального исхода при коронавирусной инфекции на 45%.
Ранее диетолог Лидия Ионова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что Лучше не рассчитывать на экспресс-методы похудения, потому что жир они не убирают.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Глава Европарламента призвал освободить основателя Nexta
- Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%
- В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19
- Тихановская заявила, что Протасевичу могут ввести «сыворотку правды»
- Польская авиакомпании LOT отказалась от полетов в Белоруссию
- Utair проложила маршрут из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
- Глава Коми объяснил свои слова «у вас я — Путин»
- Мурашко поддержал идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19
- Банки значительно повысили лимиты по новым кредитным картам
- СМИ: в Москве «заминировали» все станции метро, вокзалы и аэропорты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru