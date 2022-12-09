Академик РАН назвал причины вспышки свиного гриппа

Вирус гриппа H1N1 вышел на просторы после того, как три года был «притушен» коронавирусными ограничениями, заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН.

«Этот вариант гриппа вызывал эпидемию в 2009 году, последние три года он был притушен - мы носили маски, мы берегли себя, не участвовали в общественных мероприятиях и так далее. А сейчас сняты все ограничения, вирус вышел на просторы и начал вызывать массовые вспышки заболеваний», - рассказал он.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.

В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.





