Академик РАН назвал причины вспышки свиного гриппа

Сергей Нетесов рассказал, что вирус «проснулся» после жестких ковидных ограничений. 

Вирус гриппа H1N1 вышел на просторы после того, как три года был «притушен» коронавирусными ограничениями, заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН.

«Этот вариант гриппа вызывал эпидемию в 2009 году, последние три года он был притушен - мы носили маски, мы берегли себя, не участвовали в общественных мероприятиях и так далее. А сейчас сняты все ограничения, вирус вышел на просторы и начал вызывать массовые вспышки заболеваний», - рассказал он.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.

В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.



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ФОТО: РИА Новости
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