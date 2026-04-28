Сомнолог назвал причину пробуждения ночью

Пробуждения ночью, по сути, являются нормальной частью сна. Об этом сайту aif.ru заявил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Он напомнил, что ночной сон состоит из циклов, к концу каждого из которых он становится более поверхностным, поэтому многие просыпаются, но при этом быстро засыпают и не помнят о пробуждении.

Если же человек долго не может снова заснуть, то зачастую это влияние стресса. Тревожные мысли могут превратить кратковременное пробуждение в долгую бессонницу. Чтобы этого недопустить, следует соблюдать некоторые правила, отметил эксперт.

В частности, необходимо просыпаться в одно и тоже время, даже после бессонной ночи. Перед сном следует выделить время, чтобы расслабиться, а также исключить напитки с кофеином и алкоголь. Если после пробуждения долго не удаётся заснуть, то можно заняться чем-нибудь лёгким, пока снова не появится желание спать.

Полуэктов добавил, что в борьбе с хроническими стрессовыми факторами также помогут йога, дыхательные упражнения и даже ведение личного дневника.

Ранее член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова заявила «Радиоточке НСН», что считает сомнительными выводы швейцарских ученых о пользе кофе для сна.

ФОТО: ТАСС/ picture alliance / SvenSimon
