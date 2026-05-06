При крушении самолета под Омском погибли два человека
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Омской области. Об этом заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Ранее стало известно, что самолет «Аэропракт-22» разбился близ деревни Кошкарево при выполнении авиационных работ, напоминает RT.
Как отметили в СК, воздушное судно, в котором находились два человека, вылетело с площадки около деревни. Затем пилот заявил о намерении вернуться в точку взлета, после этого связь с самолетом была потеряна. Обломки «Аэропракт-22» обнаружили в 4 км от места взлета. Находившиеся на борту люди погибли.
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.
