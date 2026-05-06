Фитнес-клубы получили 25% отказов от абонемента из-за «дороговизны» в этом году, заявила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре НСН.

«Если оценим результаты первого квартала сетей-лидеров по Москве, мы увидим отставание в 10% от бюджета 2026 года. В этом году прироста фактически не оказалось, мы дотягиваем по доходам до уровня прошлого года. В апреле многие известные компании бюджеты не закрыли. Поэтому ситуация тяжелая, ждем улучшений во втором полугодии, прогнозируем рост. Мы уже приняли ряд мер, до которых до этого даже не доходили. Мы получаем больший процент отказов от покупки клубной карты. Было до 10% отказов по причине «дорого», сейчас это 25%. Фитнес не является первостепенной тратой для человека, это привилегия, которая откладывают», - отметила она.

Крупные фитнес-центры всегда предупреждают о закрытии или переезде, так как это их репутация, заявила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре НСН.

