Крупные фитнес-центры всегда предупреждают о закрытии или переезде, так как это их репутация, заявила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре НСН.

«В любом бизнесе всегда есть более и менее добросовестные игроки. Всегда есть какие-то компании с краткосрочными стратегиями. Есть сети, которые работают на репутацию в долгосрочной перспективе, а кто-то хочет просто побольше заработать в моменте. Крупные сети предупреждают о закрытии или смене локации клуба. Но есть такие сети, которые могут не заплатить, накопить долги по аренде и просто исчезнуть. Скидки в 70% на абонемент должны насторожить», - отметила она.

В России на фоне роста интереса к здоровому образу жизни фиксируется тревожная тенденция — фитнес-индустрия сталкивается с волной закрытий. Только за последний месяц прекратили работу более 11 фитнес-клубов в разных регионах страны. Несмотря на то, что общее число объектов всё ещё остаётся высоким — более 10,5 тысячи клубов по итогам 2025 года — рынок становится всё менее устойчивым. Уже в первом квартале 2026 года закрылось около 45 клубов, а примерно 20% новых фитнес-студий не переживают первый год работы.

