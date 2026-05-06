Мирошник заявил, что Украина будет наказана за удары по городам России

Украина понесет ответственность за военные преступления против мирных граждан России и будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил дипломат, Москва открыта для того, чтобы сохранить переговорный трек и избежать дальнейшего кровопролития. Мирошник подчеркнул, что переговоры включают гуманитарное направление, политическое урегулирование, всевозможный поиск вариантов политико-дипломатического пути разрешения конфликта. При этом Москва видит отказную позицию Киева, который «демонстрирует ее не только на словах, но и на деле».

По словам Мирошника, открытость РФ к переговорам и дипломатическому решению конфликта не отменяет позицию о том, что за совершаемые преступления украинская сторона понесет ответственность.

«Она будет за это наказана как военным, так и правовым путем», – указал посол.

Мирошник отметил, что в качестве ответа на эскалацию атак по своему мирному населению Россия может наносить удары по военной инфраструктуре Украины или избрать судебно-правовой путь и наказать военных преступников ВСУ по закону. Как напомнил дипломат, по состоянию на 1 апреля уже 1118 боевиков ВСУ получили сроки за совершаемые преступления.

Ранее Родион Мирошник высказал мнение, что после конфликта обязательно произойдет примирение России и Украины.

