Мирошник заявил, что Украина будет наказана за удары по городам России
Украина понесет ответственность за военные преступления против мирных граждан России и будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил дипломат, Москва открыта для того, чтобы сохранить переговорный трек и избежать дальнейшего кровопролития. Мирошник подчеркнул, что переговоры включают гуманитарное направление, политическое урегулирование, всевозможный поиск вариантов политико-дипломатического пути разрешения конфликта. При этом Москва видит отказную позицию Киева, который «демонстрирует ее не только на словах, но и на деле».
По словам Мирошника, открытость РФ к переговорам и дипломатическому решению конфликта не отменяет позицию о том, что за совершаемые преступления украинская сторона понесет ответственность.
«Она будет за это наказана как военным, так и правовым путем», – указал посол.
Мирошник отметил, что в качестве ответа на эскалацию атак по своему мирному населению Россия может наносить удары по военной инфраструктуре Украины или избрать судебно-правовой путь и наказать военных преступников ВСУ по закону. Как напомнил дипломат, по состоянию на 1 апреля уже 1118 боевиков ВСУ получили сроки за совершаемые преступления.
Ранее Родион Мирошник высказал мнение, что после конфликта обязательно произойдет примирение России и Украины.
Горячие новости
- В Омской области 14 детей и педагог пострадали из-за утечки газа
- Баня и купель: Как фитнес-клубы конкурируют с онлайн-тренировками
- Голикова: Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными
- Психолог объяснил интерес россиян к тру-крайму неполноценностью и завистью
- Фитнес-клубы получили 25% отказов от абонемента из-за «дороговизны»
- Мирошник заявил, что Украина будет наказана за удары по городам России
- Экономия на продуктах: Россиян предупредили о снижении зарплаты в 2026 году
- Жесткое снижение: По каким отраслям сильнее всего ударил экономический кризис
- При крушении самолета под Омском погибли два человека
- Завод «Ультра Продакшн» выпустил песни Льва Лещенко на виниле к 9 мая