39-летняя американка умерла после второй дозы вакцины от коронавируса

Жительница американского штата Юта умерла спустя четыре дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса. Препарат был произведен компанией Moderna, сообщает телеканал KUTV.

Речь идет о 39-летней Кассиди Курилл из города Огден. Вторую часть вакцины она получила 1 февраля, а на третий день после этого женщина почувствовала резкое ухудшение состояния. Она была госпитализирована, медики выявили у нее нарушение функций печени.

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Пациенку перевезли в медицинский центр в городе Мюррей, однако медики спасти ее не смогли: у женщины отказали печень, почки и сердце.

Семья Кассиди рассказала журналистам, что до вакцинации у нее не было проблем со здоровьем.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:СШАКоронавирусВакцина
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