Россиянам объяснили, какие наушники лучше использовать в мороз

По его словам, это связано с тем, что уши будут спрятаны от воздействия холодного воздуха «подушкой, которая есть на наушниках».

Наушники-вкладыши, наоборот, могут способствовать передаче холодного воздуха в слуховой проход.

«Ухо, конечно, будет открыто. Из-за этого может передаваться воздух, который охладит слуховой проход. Но не сказать, что это вызовет воспаление», — заключил врач.

