Россиянам объяснили, какие наушники лучше использовать в мороз
В холодную погоду лучше использовать накладные наушники. Об этом RT заявил врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, это связано с тем, что уши будут спрятаны от воздействия холодного воздуха «подушкой, которая есть на наушниках».
Наушники-вкладыши, наоборот, могут способствовать передаче холодного воздуха в слуховой проход.
«Ухо, конечно, будет открыто. Из-за этого может передаваться воздух, который охладит слуховой проход. Но не сказать, что это вызовет воспаление», — заключил врач.
Ранее экс-глава «Роснефти» в Китае, эксперт по бизнесу в Китае Сергей Разов заявил «Радиоточке НСН», что новые технологии в виде наушников с переводом в реальном времени не заменят людей-переводчиков.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru