Зюганов обратился к Путину и Шойгу с просьбой предоставить боеприпасы ЧВК «Вагнер»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу предоставить бойцам «Вагнера» необходимые боеприпасы. С таким призывом он выступил в своих социальных сетях.

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Политик подчеркнул, что разделяет крайнюю обеспокоенность Евгения Пригожина нехваткой боеприпасов. Он призвал высшее руководство страны внимательно ознакомиться с обращением, отнестись к озвученным проблемам самым серьезным образом и незамедлительно отреагировать.

«Бойцы сражаются на передовой с бандеровцами во имя нашего Отечества. Они противостоят врагу, за которым стоит вся мощь США и их натовских сателлитов, зачастую ценой своих жизней», - подчеркнул Зюганов.

Ранее Евгений Пригожин анонсировал выход «Вагнера» из Артемовска из-за снарядного голода, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСергей ШойгуЧВК "Вагнер"Геннадий Зюганов

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