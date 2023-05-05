Зюганов обратился к Путину и Шойгу с просьбой предоставить боеприпасы ЧВК «Вагнер»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу предоставить бойцам «Вагнера» необходимые боеприпасы. С таким призывом он выступил в своих социальных сетях.
Политик подчеркнул, что разделяет крайнюю обеспокоенность Евгения Пригожина нехваткой боеприпасов. Он призвал высшее руководство страны внимательно ознакомиться с обращением, отнестись к озвученным проблемам самым серьезным образом и незамедлительно отреагировать.
«Бойцы сражаются на передовой с бандеровцами во имя нашего Отечества. Они противостоят врагу, за которым стоит вся мощь США и их натовских сателлитов, зачастую ценой своих жизней», - подчеркнул Зюганов.
Ранее Евгений Пригожин анонсировал выход «Вагнера» из Артемовска из-за снарядного голода, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru