Золотой отроют для свободного перемещения жителей
Режим ограничений на перемещение в районе разведения в поселке Золотой будет снят уже в воскресенье, 3 ноября. Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки «Север» украинской армии генерал Олег Микац.
«Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться, соответственно, все меры выполнять, которые необходимо, как для местного населения, волонтёров, журналистов и других», — цитирует Интерфакс слова генерала.
По данным Микаца, на данной территории на протяжении 12 дней не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.
Ранее НСН писала о реакции телеграммеров на переговоры президента Украины Владимира Зеленского с националистами в поселке Золотом по поводу отвода войск.
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