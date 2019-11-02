Золотой отроют для свободного перемещения жителей

Режим ограничений на перемещение в районе разведения в поселке Золотой будет снят уже в воскресенье, 3 ноября. Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки «Север» украинской армии генерал Олег Микац.

«Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться, соответственно, все меры выполнять, которые необходимо, как для местного населения, волонтёров, журналистов и других», — цитирует Интерфакс слова генерала.