Золотой отроют для свободного перемещения жителей

2 ноября 201919:30

Режим ограничений на перемещение в районе разведения в поселке Золотой будет снят уже в воскресенье, 3 ноября. Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки «Север» украинской армии генерал Олег Микац.

«Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться, соответственно, все меры выполнять, которые необходимо, как для местного населения, волонтёров, журналистов и других», — цитирует Интерфакс слова генерала.

Киев обещает выполнить Минские соглашения после роспуска ЛНР и ДНР

По данным Микаца, на данной территории на протяжении 12 дней не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Ранее НСН писала о реакции телеграммеров на переговоры президента Украины Владимира Зеленского с националистами в поселке Золотом по поводу отвода войск.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеВойна На Украине