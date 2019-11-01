Made in Telegram: Зеленский не лох, а Крид не экстремист
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Развод лоха
Разведение войск на линии соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ЛДНР стало одной из основных тем недели. Владимир Зеленский даже приехал в зону АТО, чтобы уговорить радикалов из «Азова» отступить с занятых позиций, но диалог зашел не туда. Президенту Украины пришлось просить боевиков убрать оружие со словами: «Я же не лох, мне 42 года». Видео этой встречи сразу стало интернет-мемом. В Telegram широко обсуждали протест ветеранов АТО и цитировали спор Зеленского с наци-добровольцами .
«Темник» о новых путях диалога и переговоров после разведения войск:
«Конечно же, перспективы разведения далеко неочевидны — в любой момент в нейтральную зону может ворваться, как это было на Майдане, очередной «сотник Панасюк», который сорвет тем самым все договоренности ради пропагандистского угара великой перемоги. Тем не менее, «нормандская» встреча (а точнее прогресс, который она в состоянии обеспечить) остро необходима всем основным участникам процесса. И это вселяет определенную надежду».
«Политджойстик» констатировал провал Зеленского:
«РОР политика - это красивый тренд для ТВ до тех пор пока ты не начинаешь играть многоликого клоуна, у которого для разговора с каждым новым собеседником находится новое лицо. Так очень быстро теряешь свое собственное, даже если оно у тебя было. А таких лиц у Зеленского мы уже видели с десяток».
«Мышь в овощном» не видит позитивного выхода из противостояния Зеленского с добровольцами:
«То, что всевозможные «ветераны АТО» являются для нового президента Украины проблемой не менее, а то и более существенной, что мифическая «российская агрессия на Донбассе», вещь, в принципе, понятная.<...> По какому сценарию ситуация пойдет дальше нам неведомо, вариантов масса, и все они не сказать чтобы были сильно приятными для Украины.Самое грустное для украинского президента – покушение или путч, самое грустное для «ветеранов» - аналог «ночи длинных ножей»».
«Методичка» о планируемом эффекте распространенного видео:
«Квартал 95 за 5 лет стал настоящей «фронтовой бригадой» ВСУ с «соответствующим» отношением со стороны ДНР и ЛНР. Так что настроение бойцов Зеленский знает давно и «из первых рук». Тем не менее, это видео не для них и не для украинцев и даже не для России 24. Президент Зеленский вновь делает креатив для одного адресата. Адресат знает толк в провокациях и формальных договоренностях. Президент Зеленский демонстрирует, что готов даже ценой своего рейтинга бороться с провокациями для сохранения формальных договоренностей».
Радиоведущая Анна Шафран считает, что несмотря на все сложности есть только один путь решения украинского кризиса - переговоры:
«Мир вообще получают двумя путями - или победой в войне, или в результате переговоров. Победить Украина не может. Россия с Украиной воевать не хочет. Так какие еще варианты, кроме переговоров? Вот только не с Россией, разумеется, а с ДНР и ЛНР».
Очередная смерть Багдади
Президент Трамп сообщил о ликвидации в Идлибе главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади и поблагодарил за помощь в этом деле страны антитеррористической коалиции. Но в России сообщение о смерти боевика, о которой ежегодно отчитываются Соединенные Штаты, восприняли недоверчиво. Тело Багдади было изуродовано до неузнаваемости, но американцы установили его личность по ДНК. В Telegram припомнили, что спецслужбы США сами создают лидеров террористов и обсуждали несостыковки в сообщении о спецоперации.
Канал главы Чеченской Республики «Kadyrov_95» дает прозрачный намек цитатой из Гоголя:
«На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью!».
«338» задает вопросы по поводу американских доказательств уничтожения главаря боевиков:
«Трамп заявил, что уничтожение Абу Бакра аль-Багдади было подтверждено при помощи ДНК. Вероятно, тест проводился силами передачи "ДНК" — откуда у ЦРУ образец ДНК халифа, неизвестно (в Ираке в 2000-е гг. у заключенных их точно не брали)».
А вот канал «Внешпол: мысли международника» придерживается иного мнения:
«Сомневаться в смерти аль-Багдади можно только если верить в безумные теории заговора типа «хаха американцы сами создали ИГИЛ». Американцы правда частично виновны в появлении ИГИЛ — но не потому что создали его, а потому что оставили в Ираке вакуум власти. <...> Абу Бакр мертв, и это хорошо».
Позже руководство террористов признали гибель своего лидера. Канал «Карфаген» удивляется:
«Интересно, что смерть таких лидеров, как Багдади, его сторонники обычно опровергают. Аль-Каида долго еще крутила перемонтированные и переозвученные записи Усамы и, кажется, так и не признала в итоге его гибель, чеченцы долгое время называли ложью уничтожение Дудаева. Про Муаммара Каддафи так и вовсе с неделю шли подробные официальные сводки, как он крушит врагов Джамахирии, со смакованием подробностей боев, указанием населенных пунктов и отличившихся бойцов, сражавшихся с ним плечом к плечу».
«ИА «Стекломой»» обращает внимание на то, что смерть настигла главаря бандитов на территории, контролируемой Турцией:
«Вся эта бодяга про крутейшую спецоперацию американцев и SDF, якобы пять месяцев выслеживавших Багдади, конечно, не выдерживает никакой критики. Какое еще пятимесячное выслеживание, когда он у ближайшего союзника по НАТО в блиндаже курит кальян и пьет чай? Так что, если Багдади действительно убили, то, возможно, это были сами турки. Очень удобно: не было никакой игилы, и нефть нам никто по дешевке не гнал, и никаким джихадистам мы даже прокладки не поставляли, не то что оружия и боеприпасы».
Законы под Гильотину
В Telegram обсуждали подготовку большой реформы, которая упраздняет неактуальные законодательные нормы. «Регуляторная гильотина» коснется самых различных сфер жизни, от экономики до охраны памятников. Состав рабочих групп, призванных оценить, какие из старых законов нужно пустить под нож, был опубликован на сайте Правительства РФ с задержкой в полтора месяца. Telegram, естественно, не остался в стороне от обсуждения грядущих законодательных перемен.
«Комиссия по Регуляторике» считает, что задержка куда больше, если сравнивать с мировым опытом:
«Более семи лет минуло с тех пор, как ОЭСР обозначил регуляторную политику в качестве одного из источников экономического роста, и вот #правительство РФ пришло к этому же выводу».
«Научно-образовательная политика» оценивает состав рабочих групп в сфере образования и переживает за среднее профессиональное образование:
«Вроде бы никакой уровень образования не забыт, есть и представители от детсадов, школ разного рода, университетов, бизнеса, но практически не представлено СПО. <...>Как будут решаться подобным коллективом вопросы массовой (пере)подготовки граждан, в том числе, цифровым навыкам, остается в значительной степени непонятным. Надеемся в этом вопросе на ректоров. Точно так же, как и развитие НОЦ и научных центров мирового уровня, и агробиотехнопарков в рамках нацпроекта «Наука». В целом, для детсадов и школ состав оптимален, для высшего образования – более-менее, для ДПО и СПО – в значительной степени неоптимален. Для научно-технологического прорыва, где кадры решают всё - все же оптимизма немного больше».
«Зеленый» змий» обращает внимание на ситуацию в рабочих группах с сферах экологии и землепользования:
« В то время как иные министерства уже в ноябре начнут обсуждать тексты предлагаемых к принятию новых нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, Минприроды сможет представить только «концептуальные подходы» к регулированию. Это приведет к существенному затягиванию «гильотинирования» в сфере охраны окружающей среды».
«Мейстер» о неудачном опыте изменения предпринимательского законодательства :
«Попытки подобной ревизии уже предпринимались, например, этой весной при пересмотре СанПиНа. Тогда чиновники вычеркнули лишь самые одиозные требования — о необходимости иметь отдельное помещение под яйцебитню или ополаскивать овощи и фрукты уксусом. Вероятно, что отказ чиновников убрать оставшиеся абсурдные предписания (например, о приготовлении омлета слоем не более 3 см) заставил государство, наконец, привлечь к ревизии самих предпринимателей».
Егор Крид - экстремист?
Творчество поп-исполнителя Егора Крида неожиданно оказалось серьезной угрозой для национальной безопасности. В экспертизе, размещенной на сайте Роскомнадзора, его тексты были названы экстремистскими, а имидж и сценическое имя, согласно выводам экспертов, несут в себе двойной смысл. Экспертами оказались представители общественной организации «Тюменский родительский комитет», которая известна своими неоднозначными инициативами по борьбе за нравственность. В Telegram обсуждали абсурдность такой экспертизы и недальновидность представителей надзорного органа.
«АДЕКВАТ» сурово отчитывает чиновников:
"Если мозгов чтобы распознать наукообразную ересь на этапе ее подготовки к публикации нет, и хватает только на то, чтобы потом трусливо снять позорище с сайта, то это показатель к переаттестации всего наличного состава.».
«РАЙ и мкАД» констатирует:
«После публикации этого доклада о Криде узнают даже те, кому это нахрен не нужно было. Даже не верится, что такой действенный черный PR можно выкатывать бесплатно».
«С нами Босх» развивает свою теорию заговора:
«Но тут хотелось бы обратить внимание на один интересный нюанс: сколько лет Крида крутят по всем каналам, а его музло пихают во все матюгальники? Больше пяти, верно? И всё это время Роскомнадзору не было никакого дела до "Кривды". Но стоило только Егору уйти от Тимати, как сразу забурлил фонтан дерьма. От Тимати ещё никто просто так не уходил, наш ЧСВшный загорелый татарин, считающий себя ниггером - очень мстительная персон».
Андрей Песоцкий отмечает интервью в тюменской прессе с экспертами из родительского комитета:
«Мужчины всерьез рассуждают о том, что бандеровцев и активистов "арабской весны" развращали через порносайты, прежде, чем свершился майдан, а рок и рэп направлены на раскачивание традиционных устоев и распространение среди юношества мастурбации и беспорядочной половой жизни (одновременно). Вызывают всеобщий смех эти потуги симулякров гражданского общества подвести законодательную базу под запреты концертов, где сплелись воедино тоска по советским худсоветам, самые безумные конспирологические теории, доносительство, охранительство, невежество, отсутствие вкуса».
«Медиатехнолог» демонстрирует международный контраст решения российских чиновников:
«Секретная служба США допросила Эминема за строки из песни «Framed» в которой он якобы топит в пруду дочь Дональда Трампа Иванку и прячет ее тело в своем багажнике. Рэпер рассказывал об этом в одном из своих прошлогодних треков, но только сейчас эту информацию подтвердил BuzzFeed, сделав запрос в Секретную службу».
Слово страшнее “дорожки”
Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки, предусматривающие уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Поручение президента наперегонки принялись исполнять сразу несколько депутатов, соревнуясь в степени суровости карательных инициатив и скорости внесения законопроектов. 15 лет тюрьмы за пропаганду предложил давать сенатор Андрей Клишас. Депутаты «Справедливой России» оказались менее кровожадными, но более быстрыми - первыми внесли свой вариант законопроекта в Госдуму. В Telegram писали, что любые надежды на смягчение антинаркотического законодательства, появившиеся после дела Голунова, теперь пустые.
Общественный деятель Антон Красовский интересуется, что депутаты понимают под «пропагандой наркотиков»:
«А что такое пропаганда наркотиков? Говорить о том, что медицинская марихуана облегчает жизнь сотням тысяч людей по всему миру, в частности людей, страдающих болезнью Альцгеймера, пожилым людям, людям с хроническими болями и так далее, — это пропаганда наркотиков?<...> Да, это пропаганда определенного вида наркотиков. Соответственно, все эти люди — медики, ученые и так далее — должны сесть в тюрьму».
«Мюсли вслух» предлагает свой вариант поправок в законодательство:
«Стоит ли вводить новую статью в УК, когда можно внести пару слов про Интернет в уже существующую 230-ю?»
«ТопГан» отмечает также офф-лайновый уровень интернет-пропаганды:
«Полагаем, что появление в уголовном кодексе соответствующих составов преступлений может изменить отношение правоохранительных органов к лицам, размещающим в публичном пространстве т.н. «наркограффити», в большинстве случаев представляющие собой надписи с адресами интернет-площадок для торговли наркотиками. Если пропаганда наркотиков через интернет будет признана преступлением (в настоящее время за такие действия предусмотрена административная ответственность), то лицо, оказывающее содействие в его совершении, может быть признано соучастником и также привлечено к уголовной ответственности.
Канал «Камнев пишет» удивляется формулировкам депутатов:
Представить не могу, как можно декларировать борьбу с пропагандой наркотиков в интернете в стране, где неспособны побороть рекламу проституток на столбах и стенах домов?! Вот серьезно. Это такая многоходовка за легализацию наркоты?! Сначала объявить борьбу, потом набрать каких лохов за картинки ВКонтакте с коноплей (обвинительных приговоров за них уже полно) и жалостливо откатывать назад?!».
«Холивар» цитирует уже отозванный законопроект и издевается над жесткостью предложенных мер, когда за сбыт полагается больший срок, чем за упоминание:
«Если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета, то наказание предлагается сделать более строгим - до семи лет лишения свободы. Использование книг Керуака - до 50 лет лишения свободы Перевод текстов южноамериканских культов - до 500 лет лишения свободы. Создание наскальной живописи с использованием бивня депутата - до 50000 лет лишения свободы».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Собянин поблагодарил пожарных за тушение дома в центре Москвы
- Первое совместное патрулирование России и Турции завершено в Сирии
- Made in Telegram: Зеленский не лох, а Крид не экстремист
- В Нарьян-Маре простились с мальчиком, убитым в детсаду
- Люди могут быть заблокированы в горящем доме в центре Москвы. Видео