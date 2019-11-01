Made in Telegram: Зеленский не лох, а Крид не экстремист

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Разведение войск на линии соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ЛДНР стало одной из основных тем недели. Владимир Зеленский даже приехал в зону АТО, чтобы уговорить радикалов из «Азова» отступить с занятых позиций, но диалог зашел не туда. Президенту Украины пришлось просить боевиков убрать оружие со словами: «Я же не лох, мне 42 года». Видео этой встречи сразу стало интернет-мемом. В Telegram широко обсуждали протест ветеранов АТО и цитировали спор Зеленского с наци-добровольцами .

«Темник» о новых путях диалога и переговоров после разведения войск:

«Конечно же, перспективы разведения далеко неочевидны — в любой момент в нейтральную зону может ворваться, как это было на Майдане, очередной «сотник Панасюк», который сорвет тем самым все договоренности ради пропагандистского угара великой перемоги. Тем не менее, «нормандская» встреча (а точнее прогресс, который она в состоянии обеспечить) остро необходима всем основным участникам процесса. И это вселяет определенную надежду».

«Политджойстик» констатировал провал Зеленского:

«РОР политика - это красивый тренд для ТВ до тех пор пока ты не начинаешь играть многоликого клоуна, у которого для разговора с каждым новым собеседником находится новое лицо. Так очень быстро теряешь свое собственное, даже если оно у тебя было. А таких лиц у Зеленского мы уже видели с десяток».

«Мышь в овощном» не видит позитивного выхода из противостояния Зеленского с добровольцами:

«То, что всевозможные «ветераны АТО» являются для нового президента Украины проблемой не менее, а то и более существенной, что мифическая «российская агрессия на Донбассе», вещь, в принципе, понятная.<...> По какому сценарию ситуация пойдет дальше нам неведомо, вариантов масса, и все они не сказать чтобы были сильно приятными для Украины.Самое грустное для украинского президента – покушение или путч, самое грустное для «ветеранов» - аналог «ночи длинных ножей»».



«Методичка» о планируемом эффекте распространенного видео:

«Квартал 95 за 5 лет стал настоящей «фронтовой бригадой» ВСУ с «соответствующим» отношением со стороны ДНР и ЛНР. Так что настроение бойцов Зеленский знает давно и «из первых рук». Тем не менее, это видео не для них и не для украинцев и даже не для России 24. Президент Зеленский вновь делает креатив для одного адресата. Адресат знает толк в провокациях и формальных договоренностях. Президент Зеленский демонстрирует, что готов даже ценой своего рейтинга бороться с провокациями для сохранения формальных договоренностей».

Радиоведущая Анна Шафран считает, что несмотря на все сложности есть только один путь решения украинского кризиса - переговоры:

«Мир вообще получают двумя путями - или победой в войне, или в результате переговоров. Победить Украина не может. Россия с Украиной воевать не хочет. Так какие еще варианты, кроме переговоров? Вот только не с Россией, разумеется, а с ДНР и ЛНР».

