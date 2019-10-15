Киев обещает выполнить Минские соглашения после роспуска ЛНР и ДНР
Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при роспуске ЛНР и ДНР. Сообщение опубликовано на странице Олифер в Facebook.
В числе других условий Олифер назвала полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, а также разведение военных сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.
Кроме того, политик назвала необходимым восстановление на территории ЛНР и ДНР работы политических партий и избиркома Украины, отказ от «рублевой зоны» и возвращение украинской государственной и частной собственности «в строгом соответствии с украинским законодательством».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Киев обещает выполнить Минские соглашения после роспуска ЛНР и ДНР
- Путин преподнёс принцу Абу-Даби белого кречета
- Грызлов предупредил о возможно обострении в Донбассе из-за националистов
- Актриса Бочкарева игнорирует суд по делу о задержании с кокаином
- СК подтвердил задержание возможных убийц женщины при продаже авто на Урале