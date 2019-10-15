Киев обещает выполнить Минские соглашения после роспуска ЛНР и ДНР

В числе других условий Олифер назвала полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, а также разведение военных сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

Кроме того, политик назвала необходимым восстановление на территории ЛНР и ДНР работы политических партий и избиркома Украины, отказ от «рублевой зоны» и возвращение украинской государственной и частной собственности «в строгом соответствии с украинским законодательством».



