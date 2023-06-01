Журналист: офицеры НАТО находились в ГУР Украины во время удара со стороны России

В здании на тот момент находились более 100 высокопоставленных украинских военных, а также 20 офицеров из США и Великобритании, которые работали с западными штабами. После начала атаки они спустились в укрытие. Однако российские войска применили ракету с проникающей боевой частью, которая пробила основание здания и взорвалась. В результате этого бункер был разрушен.

Ранее стало известно, что штаб ГУР Украины прикрывали российскими пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

