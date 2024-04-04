Журналист Карлсон: Украина не сможет победить Россию

Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой, сообщил в соцсети Х американский журналист Такер Карлсон.

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Он указал, что Россия – гораздо большая страна, у которой на 100 млн больше людей и больше промышленных мощностей.

Ранее Карлсон заявил, что Крым стал российским в результате демократического референдума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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