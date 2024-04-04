Карлсон: Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью

Президент Украины проигнорировал просьбы об интервью, сообщил в соцсети Х американский журналист Такер Карлсон.

Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине

По его словам, он направил запрос об интервью спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, который на запрос не ответил.

Также были направлены многочисленные запросы об интервью Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Он их проигнорировал, отметил Карлсон.

Ранее Карлсон рассказал, сколько Борис Джонсон запросил за интервью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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