Карлсон: Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
4 апреля 202404:01
Президент Украины проигнорировал просьбы об интервью, сообщил в соцсети Х американский журналист Такер Карлсон.
По его словам, он направил запрос об интервью спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, который на запрос не ответил.
Также были направлены многочисленные запросы об интервью Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Он их проигнорировал, отметил Карлсон.
Ранее Карлсон рассказал, сколько Борис Джонсон запросил за интервью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru